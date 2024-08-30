В Таганроге особенные дети смогли покататься на лошадях

В Таганроге участники клуба «Папа особого ребёнка» побывали на экскурсии в отделении верховой езды Центра внешкольной работы.

Детям рассказали о различных породах лошадей и условиях их содержания. Также ребята смогли попробовать себя в роли наездников.

Занятия оздоровительной верховой ездой становятся все более популярными среди методов психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Такая реабилитация помогает улучшить физическое состояние ребенка и оказывает положительное влияние на его эмоциональное и психическое здоровье.

Интересная и познавательная экскурсия подарила особенным детям и их родителям массу положительных эмоций.

Ранее мы рассказали, как школы Таганрога подготовили к новому учебному году.

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