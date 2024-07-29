Нынешним летом в Таганроге Пушкинская набережная покрылась плотным слоем паутины. Фотографии с места событий встревоженные горожане выкладывают в соцсетях.

Зрелище, нужно сказать, не для слабонервных. Нашествием зеленых комаров таганрожцев уже не удивить, а вот опутанные паутиной деревья, кусты, металлическая ограда – все это поразило воображение горожан.

Мнения расходятся. Одни считают, что страшную паутину сплели паутинные клещи.

Другие объясняют происходящее нашествием пауков, которых привлекает множество зеленых комаров.

Но как бы там не было, из-за паутины растущие на набережной деревья стали похожи на огромные кораллы.

А опубликованные в соцсетях фотографии пользователи сравнивают с кадрами из фильмов ужасов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Таганрога, 29 июля специалисты МКУ «Приморье» проведут работы по уборке паутины.

Фото «Таганрогской правды»