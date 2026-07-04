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В Таганроге определились победители турнира по пляжному волейболу

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Поединки в формате «микст» прошли на Солнечном пляже.

Новости Таганрога

В Таганроге на пляже «Солнечный» состоялся второй турнир по пляжному волейболу в формате «микст» среди детско-юношеских команд. В соревнованиях приняли участие девушки из отделения волейбола спортшколы №13» (тренер Бутук Е.А.), девушки и юноши из СШ №3 (тренеры Черчага Е.С. и Сидорова Е.Н.), а также юноши команды «Взлет» (тренер Ларина А.В.).

По итогам игр, проходивших по системе с выбыванием после двух поражений, места распределились следующим образом: золото завоевали Смирнова Маргарита и Корж Дмитрий, серебро — Рубина София и Кабанец Антон, бронзу — Дремова Софья и Фурсин Лев. Четвертое место заняли Ларина Ксения и Сидоров Давид.

В федерации волейбола Таганрога поздравили  участников и выразили надежду, что игровая практика на подобных турнирах поможет им добиваться успехов на выездных соревнованиях.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда

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