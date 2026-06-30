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В Таганроге определились ещё четыре стобалльника по ЕГЭ

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В Таганроге стали известны новые результаты Единого государственного экзамена: сразу четыре выпускника городских школ получили максимальные 100 баллов.

Новости Таганрога

Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Двое из стобалльников — учащиеся лицея № 4 (ТМОЛ), ребята блестяще сдали информатику. Еще один стобалльник по этому же предмету учится в школе № 38. Кроме того, высший балл по географии на счету выпускника школы № 25/11.

Напомним, девять выпускников из Таганрога получили высшие баллы на ЕГЭ по физике и обществознанию. В их числе выпускники лицея № 4 (ТМОЛ) — пять одиннадцатиклассников на 100 баллов сдали физику. А также школ №№ 32 и 38 — тоже физика. Выпускницы школ №№ 30 и 38 стали стобалльницами по обществознанию.

Ранее две ученицы школы № 21 и лицея № 33 на 100 баллов сдали экзамены по химии и литературе.

«Ребята, поздравляю! Уверена, впереди вас ждут большие перспективы и новые победы!», — обратилась к выпускникам Светлана Камбулова.

Фото: donland.ru из архива

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выпускные экзамены ЕГЭ Таганрог школьники
Таганрогская правда

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