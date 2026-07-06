Главная » Новости Таганрога

В Таганроге оперативники задержали сельского жителя, который выращивал коноплю и изготавливал марихуану

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Отрабатывая оперативную информацию, полицейские обнаружили у него дома несколько десятков кустов наркосодержащего растения, а также пакеты с марихуаной.

Новости Таганрога

В Таганроге сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 51-летнего мужчину из Неклиновского района. Его подозревают в незаконном хранении и выращивании наркосодержащих растений.

Как выяснили оперативники, подозреваемый заказывал семена через интернет-сайт, а затем выращивал их у себя дома для личного употребления. Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские нашли и изъяли 33 куста конопли. Кроме того, в доме обнаружили три полимерных пакета с измельченной марихуаной общей массой 56 граммов. Еще один пакет с 16 граммами такого же вещества нашли в автомобиле задержанного.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по двум статьям: часть 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере) и часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта). В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Направление по связям со СМИ УМВД России по городу Таганрогу

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция наркотики новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru