В Таганроге оперативники задержали сельского жителя, который выращивал коноплю и изготавливал марихуану

Отрабатывая оперативную информацию, полицейские обнаружили у него дома несколько десятков кустов наркосодержащего растения, а также пакеты с марихуаной.

В Таганроге сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 51-летнего мужчину из Неклиновского района. Его подозревают в незаконном хранении и выращивании наркосодержащих растений.

Как выяснили оперативники, подозреваемый заказывал семена через интернет-сайт, а затем выращивал их у себя дома для личного употребления. Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские нашли и изъяли 33 куста конопли. Кроме того, в доме обнаружили три полимерных пакета с измельченной марихуаной общей массой 56 граммов. Еще один пакет с 16 граммами такого же вещества нашли в автомобиле задержанного.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по двум статьям: часть 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере) и часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта). В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Направление по связям со СМИ УМВД России по городу Таганрогу