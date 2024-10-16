Всероссийские соревнования, посвященные 20-летнему юбилею победы Андрея Моисеева на Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) прошли в Таганроге, сообщает официальный портал донского правительства.

Андрей Моисеев провел мастер-класс для участников турнира, которыми стали более 150 спортсменов из Краснодара, Нижнего Новгорода, Таганрога и Ростова.

В этот раз соревнования последний раз проводились в формате пятиборья с дисциплиной «конкур» — преодоление препятствий на коне. В следующем году в Ростове на стадионе «Динамо» спортсменов ждет полоса препятствий «Нинзя фит».

«Присутствие на соревнованиях олимпийского чемпиона, безусловно, способствует популяризации современного пятиборья и развитию массового спорта. Планируем привлекать к участию не только российских спортсменов, но и пятиборцев из других стран», — отметил замглавы региона, президент Федерации современного пятиборья Ростовской области Михаил Корнеев.

Ранее мы рассказали, что таганрогские лучницы завоевали бронзовые медали на соревнованиях в Сочи.

Фото donland.ru