Таганрогские спортсменки в составе сборной Ростовской области стали обладательницами бронзовых медалей на соревнованиях «Кубок Генерального прокурора России по стрельбе из лука».

Соревнования прошли в Сочи на поле стадиона «Фишт», в них приняли участие 555 спортсменов из 47 регионов страны. Разыгрывалось 32 комплекта наград. Участники состязались в двух спортивных дисциплинах – классический и блочный лук, в личном и командном зачётах. Стреляли на открытом воздухе на дистанциях 50, 60 и 70 метров.

Наши спортсменки спортшколы олимпийского резерва № 13 Алина Каленик и Агнесса Ткачева показали отличные результаты, завоевав бронзовые медали.

Ранее мы рассказали, что таганрогский яхтсмен завоевал золото и серебро на первенстве России.

Фото ВК ГБУ ДО РО «СШОР № 13» г. Таганрог