В Таганроге ограничат проведение массовых мероприятий на майские праздники

Народных гуляний на Первомай проводить не будут, а основные торжества, посвященные Дню Победы, состоятся онлайн и в учреждениях культуры.

Также во время майских праздников и пасхальных богослужений в городе будут усилены меры безопасности.

Ограничение числа массовых мероприятий, проводимых на открытой местности, — рекомендация губернатора Василия Голубева, прозвучавшая вчера, 25 апреля, на заседании антитеррористической комиссии Ростовской области.

В городских парках, которые переходят на летний режим работы, ко Дню Победы проведут тематические выставки. 9 мая состоятся радиоконцерты у Дворца молодежи и на площадке перед ГДК. С 7 мая на центральных улицах города будет проходить акция «Георгиевская ленточка».

Напомним, в этом году в онлайн формате пройдет и акция «Бессмертный полк».

Фото Сергея Плишенко