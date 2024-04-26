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В Таганроге ограничат проведение массовых мероприятий на майские праздники

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Народных гуляний на Первомай проводить не будут, а основные торжества, посвященные Дню Победы, состоятся онлайн и в учреждениях культуры.

Город

Также во время майских праздников и пасхальных богослужений в городе будут усилены меры безопасности.

Ограничение числа массовых мероприятий, проводимых на открытой местности, — рекомендация губернатора Василия Голубева, прозвучавшая вчера, 25 апреля, на заседании антитеррористической комиссии Ростовской области.

В городских парках, которые переходят на летний режим работы, ко Дню Победы проведут тематические выставки. 9 мая состоятся радиоконцерты у Дворца молодежи и на площадке перед ГДК. С 7 мая на центральных улицах города будет проходить акция «Георгиевская ленточка».

Напомним, в этом году в онлайн формате пройдет и акция «Бессмертный полк».

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Фото Сергея Плишенко

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9 мая День Победы парк праздник
Таганрогская правда
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