В Таганроге ограничат движение транспорта на улице Чехова

С 24 июня в Таганроге больше, чем на 2 месяца ограничат движение транспорта на улице Чехова. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничение введут в связи с выполнением аварийных работ на участке канализационного коллектора. С 24 июня по 30 августа будет прекращено движение транспорта по четной стороне улицы Чехова — от улицы Пархоменко до улицы Чехова, 324.

«На это время объезд для транспорта общего пользования по маршрутам №№ 11, 13, 30, 31, 5/7 Т будет организован от улицы Чехова по улицам Пархоменко, Сергея Шило, Сызранова, Чехова. Выезд — согласно схеме маршрута», — пишет источник.

Для остального транспорта движение будет осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге с 20 июня введено одностороннее движение на участке улицы в районе БСМП.

Иллюстрация «Таганрогской правды»