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В Таганроге с 20 июня вводится одностороннее движение на участке улицы в районе БСМП

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Соответствующие дорожные знаки для автомобилистов будут установлены.

Город

В Таганроге с 20 июня 2024 года участок улично-дорожной сети по автомобильной дороге, соединяющей ул. Больничную и Большой Проспект, станет односторонним, с направлением движения от ул. Больничной в сторону ул. Кузнечной. Об этом информирует администрация города.

МКУ «Благоустройство» разработан проект организации дорожного движения (ПОДД), будут установлены соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов призывают учитывать изменения в схеме движения транспорта и заранее планировать свой маршрут.

Фото: Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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