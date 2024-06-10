В Таганроге с 20 июня вводится одностороннее движение на участке улицы в районе БСМП

Соответствующие дорожные знаки для автомобилистов будут установлены.

В Таганроге с 20 июня 2024 года участок улично-дорожной сети по автомобильной дороге, соединяющей ул. Больничную и Большой Проспект, станет односторонним, с направлением движения от ул. Больничной в сторону ул. Кузнечной. Об этом информирует администрация города.

МКУ «Благоустройство» разработан проект организации дорожного движения (ПОДД), будут установлены соответствующие дорожные знаки. Автомобилистов призывают учитывать изменения в схеме движения транспорта и заранее планировать свой маршрут.

Фото: Анатолия Ивашова