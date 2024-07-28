В Таганроге участники движения «Дубки – роща Петра и МОЯ» объявляет онлайн-флэшмоб в честь юбилея любимой горожанами рощи. Об этом они сообщают на своей страничке ВК.

Напоминаем, что 2024 год стал юбилейным для рощи «Дубки» — 325 лет назад по приказу основателя Таганрога императора Петра I была произведена первая высадка дубов, к которой относится и ныне растущий в Таганроге знаменитый Петровский дуб Кирилл.

«Своеобразным подарком от нашего движения стало открытие нового ограждения и памятной таблички у Петровского дуба, которые были установлены благодаря грантовым средствам благотворительного фонда «Синара» силами Рекламного агентства «Идея». Но на этом празднование не должно завершиться. У нас родилась идея акции-флешмоба, которая станет подарком не только для рощи, но и для таганрожцев и гостей города», — пишет источник.

Организаторы предлагают горожанам порыться в семейных архивах и найти фотографии, которые были сделаны на территории рощи «Дубки». Подойдут и современные снимки. А затем опубликовать фото на своих страницах в соцсетях, отметив движение «Дубки — роща Петра и МОЯ!» и поставив хештег акции #НашиДубки.

«Будет здорово, если вы поделитесь и историями создания снимков. Тем самым нам удастся собрать много ценного материала, воспоминаний, которые станут основой для создания уникальной выставки, которую мы надеемся разместить в роще или на одной из площадок города, а также подготовить электронную версию», — поясняют организаторы.

А еще они планируют провести конкурс. Но о нем обещают рассказать позднее.

Ранее мы сообщали, что оригинальные изразцы-сувениры появились в самом красивом музее Таганрога.

Фото ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ!»