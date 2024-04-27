В Таганроге обустроят 177 площадок для контейнеров возле проезжей части

Они появятся в течение месяца.

В Таганроге началось обустройство площадок под мусорные контейнеры вдоль проезжей части дорог. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

«Приступили к решению ещё одного вопроса из «народного журнала». На встречах с таганрожцами часто звучало пожелание обустроить площадки для мусорных контейнеров, которые расположены в непосредственной близости к проезжей части дорог», — написал глава на своей страничке в Telegram.

В сообщении говорится, что в течение месяца планируется обустроить порядка 177 таких мест.

По мнению Андрея Фатеева, это позволит не только улучшить внешний вид территории города, но сделает движение транспорта более безопасным.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева