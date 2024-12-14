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В Таганроге обсудили возможности строительства тротуара на улице Спортивной

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Депутат городской Думы Таганрога Алла Колоскова приняла участие в выездном совещании, на котором обсуждались возможности обустройства тротуара на улице Спортивной – на участке от улицы Инструментальной до лицея № 28.

#ЖКХ

Главной задачей выездного совещания, в котором приняли участие представители Приморского отдела территориального управления администрации города, управления транспорта и дорожного строительства, МКУ «Благоустройство» было определить техническую возможность строительства нового тротуара.

Многие школьники, проживающие в многоквартирных домах на улице Инструментальной, учатся в лицее № 28, один из корпусов которого находится в переулке Трудовые резервы, 1. Чтобы добраться до образовательного учреждения, детям необходимо пересечь автомобильную дорогу и, как самый безопасный вариант, по правой стороне двигаться в школу. Однако на сегодняшний день этот путь не обустроен, поскольку тротуар, который идет через сквер вдоль стадиона «Форте Арена» заканчивается у спортивной школы. А пешеходные переходы, чтобы безопасно изменить маршрут и перейти на другую сторону, на всем протяжении от улицы Инструментальной до переулка Трудовые резервы, отсутствуют.

По итогам встречи намечены первоначальные этапы решения вопроса: определение собственников земельных участков на протяжении всего маршрута для последующего формирования земельного участка под строительство дорожного объекта. После этого нужно будет сделать расчет необходимого финансирования для проведения проектно — изыскательских работ.

Кстати, ранее вопрос о строительстве тротуара был озвучен Аллой Колосковой в ходе депутатского часа с главой города Светланой Камбуловой. Новая форма взаимодействия представительной и исполнительной власти города позволяет предметно рассматривать проблемы каждого округа и более детально подходить к решению вопросов, поднятых таганрожцами.

Ранее мы рассказали, что председатель городской Думы Таганрога провел прием граждан. 

Источник и фото dumataganroga.ru

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ЖКХ новости Таганрог тротуар ул. Спортивная
Таганрогская правда
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