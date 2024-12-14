В конце минувшей недели председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин вместе с заместителем председателя Валерием Селивановым провели приём граждан в общественной приёмной губернатора Ростовской области по адресу: ул. Фрунзе, 59.

На приёме были рассмотрены обращения жителей города, каждое из которых отражает конкретные нерешенные проблемы, как личного, так и общественного характера. К примеру, жители Северного микрорайона обратились с просьбой о продлении маршрута и изменении графика движения общественного транспорта. Это вопрос касается улучшения доступности и комфорта перевозок.

Представители ООО «Кова» подняли вопрос благоустройства тротуара и парковочных карманов на улице Ленина и в переулке Каркасном, что также является важным аспектом безопасности и удобства передвижения.

Жители дома № 13 по переулку Красногвардейскому выразили недовольство бездействием управляющей компании в связи с аварийным состоянием их жилого здания. Это обращение требует срочного вмешательства для обеспечения безопасности жильцов.

Все вопросы были приняты в работу, и по каждому из них будет подготовлен письменный ответ для заявителей.

Ранее мы рассказали, что актуальные для жителей Таганрога вопросы обсуждались на «депутатском часе».

Источник и фото dumataganroga.ru