В Таганроге обсудили вопросы безопасности и ремонта дорог

В Таганроге ищут варианты привлечения дополнительных технических возможностей для организации оповещения жителей в случае возможных ЧС. Речь об этом шла вчера, 18 июня, на совещании, которое провел губернатор Ростовской области Василий Голубев во время рабочей поездки в наш город.

Глава региона побывал в городском управлении защиты от ЧС и ознакомился там с работой аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Затем вопросы, касающиеся городской системы оповещения обсудили на совещании. По словам главы городской администрации Андрея Фатеева, существуют некоторые проблемы в ряде районов, в том числе в микрорайоне Андреевском. Сейчас изыскиваются дополнительные технические возможности для их решения. Также поддерживаются в нормативном состоянии укрытия для людей от возможных внешних угроз. Немалую роль играют в этом управляющие компании. Василий Голубев поручил держать эту работу на особом контроле.

Участники совещания рассмотрели и другие вопросы. В частности – перебои с энергоснабжением. Андрей Фатеев сообщил, что в городе введён режим повышенной готовности, и все возникающие аварии совместно с «Россетями» штатно устраняются.

Отдельное внимание было уделено устранению ямочности на дорогах. Сейчас городская администрация ведет претензионную работу с подрядчиком.

Поручил своему заместителю – министру транспорта Виталию Васильевичу Кушнареву взять на особое сопровождение этот вопрос, максимально ускорить темпы работ в городе, — отметил Василий Голубев.

Ранее мы рассказали, что рекультивацию мусорного полигона на Николаевском шоссе в Таганроге завершат к декабрю 2024 года.

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