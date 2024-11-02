В Таганроге обсудили вопросы безопасности детей на дорогах

Депутат городской Думы Таганрога по 19-му избирательному округу Артём Водолазкин провел встречу с представителями ГАИ и МКУ «Благоустройство», чтобы обсудить вопрос организации дорожного движения в округе.

Проблема актуальна для большого количества жителей, так как на улице Пальмиро Тольятти находятся пять детских садов и две школы. Утром и вечером ситуация становится особенно острой: из-за неправильно припаркованных машин дворы и внутриквартальные проезды перегружены автотранспортом. Это затрудняет проезд, нередко случаются аварии.

«В ходе совместного обсуждения мы договорились в качестве одной из мер проработать вопрос установки запрещающих знаков в самых проблемных местах. Безопасность детей должна быть на первом месте», – подчёркивает Артём Водолазкин.

Ранее мы рассказали, что в таганрогском ДНТ «Заря» заасфальтировали въездную дорогу.

Источник и фото dumataganroga.ru