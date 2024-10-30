В таганрогском ДНТ «Заря» заасфальтировали въездную дорогу

Депутат городской Думы Таганрога по 10-му округу Андрей Галенков выполнил наказ жителей ДНТ «Заря».

Во время предвыборной кампании они просили заасфальтировать въезд в товарищество со стороны Мариупольского шоссе, находившийся в очень плохом состоянии. Работы проведены, и сейчас дорога стала ровнее и безопаснее.

«Жизнь в СНТ и ДНТ отличается от жизни в любом другом районе города. Товарищества, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, живут довольно обособленно, им приходится всё делать своими силами. Но, как показывает практика, не на всё хватает средств, – пояснил Андрей Галенков. – Поэтому стараюсь оказывать им посильную помощь».

Отметим, что на территории 10-го избирательного округа находится большинство СНТ и ДНТ, расположенных вдоль Мариупольского шоссе.

Источник: городская Дума Таганрога