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В таганрогском ДНТ «Заря» заасфальтировали въездную дорогу

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Депутат городской Думы Таганрога по 10-му округу Андрей Галенков выполнил наказ жителей ДНТ «Заря».

Город

Во время предвыборной кампании они просили заасфальтировать въезд в товарищество со стороны Мариупольского шоссе, находившийся в очень плохом состоянии. Работы проведены, и сейчас дорога стала ровнее и безопаснее.

«Жизнь в СНТ и ДНТ отличается от жизни в любом другом районе города. Товарищества, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, живут довольно обособленно, им приходится всё делать своими силами. Но, как показывает практика, не на всё хватает средств, – пояснил Андрей Галенков. – Поэтому стараюсь оказывать им посильную помощь».

Отметим, что на территории 10-го избирательного округа находится большинство СНТ и ДНТ, расположенных вдоль Мариупольского шоссе.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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