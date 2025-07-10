В Таганроге обсудили меры профилактики подростковой преступности

Проблема особенно актуальна в летние месяцы.

В Таганроге состоялось расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием прокурора города и представителей Управления МВД, которое провела глава города Светлана Камбулова.

На повестке дня стоял основной вопрос — профилактика подростковой преступности, что особенно важно во время летних каникул. По информации правоохранителей, процент правонарушений, совершаемых подростками увеличивается именно в летние месяцы. Представители полиции рассказали о фактах преступления закона, которые зафиксированы в Таганроге с участием несовершеннолетних.

«Лучшая профилактика подростковой преступности — не позволять детям находиться без дела. С этой целью в Таганроге в течение лета организуется досуг школьников. Работают пришкольные лагеря. Подросткам предлагается временная работа», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Участники заседания пришли к выводу, что для предотвращения правонарушений, совершаемых подростками, необходима совместная работа с родителями ребят, находящихся в так называемой группе риска. А также активное участие в этой работе представителей казачества, духовенства, различных волонтерских и благотворительных организаций.

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Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой (из архива)