В Таганроге реализуется проект «Трудовой отряд «Юные экскурсоводы»

Четвертый год в Таганроге успешно работает проект «Трудовой отряд «Юные экскурсоводы».

При поддержке «Клуба молодого педагога» и Станции юных туристов подростки изучают историю родного края и осваивают профессию экскурсовода.

Цели проекта — повышение интереса молодежи к краеведению, развитие навыков экскурсоводства, вовлечение подростков в программы профориентации и патриотического воспитания. Под руководством наставников ребята изучают историю и культуру Таганрога, проводят экскурсии для детей из пришкольных лагерей, разрабатывают новые интересные маршруты.

Среди наиболее популярных экскурсий юных экскурсоводов: «Таганрог — город Чехова», «Мыс Таганий Рог», «Таганрог — город воинской славы». Их длительность 40–60 минут — идеально для погружения в историю!

Результаты проекта: 225 обученных подростков, более 200 проведенных экскурсий, грант от Благотворительного фонда «Синара» на оборудование и костюмы, победа в премии «Гражданская инициатива» — 11-е место из 728.

Проект помогает ребятам определиться с профессией, развить коммуникативные навыки, участвовать в жизни города.

«Уверена, что поддержка инициативы с нашей стороны и профессионализм наставников будут способствовать дальнейшему развитию проекта, и позволит вовлекать в него больше подростков», — отметила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой