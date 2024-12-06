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В Таганроге обследуют пассажиропоток городского общественного транспорта

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На основании проверки пассажиропотока администрация города планирует скорректировать маршрутную сеть и количество подвижного состава на линии.

Новости Таганрога

6 декабря по поручению главы города и на основании постановления администрация Таганрога проводила обследования пассажиропотока и пассажиросменяемости.

«Полученные результаты позволят скорректировать маршрутную сеть, количество подвижного состава на линии, используемого для осуществления регулярных перевозок, и в итоге поэтапно улучшить качество транспортного обслуживания жителей города», — сообщает пресс-служба администрации Таганрога.

Обследование пассажиропотока в соответствии с муниципальным контрактом проводят специалисты Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова. Исследование пассажиросменяемости позволит определить необходимые количество и класс (вместимость) подвижного состава в зависимости от времени суток в привязке к остановочным пунктам.

По итогам обследования с учётом обращений таганрожцев будет разработан комплексный план корректировки существующей маршрутной сети. После обсуждения с жителями Таганрога начнется его поэтапная реализация.

«Мы видим, что уже есть предложения часть маршрутов удлинить, какие-то маршруты реорганизовать, по ряду добавить подвижной состав. Вопрос на моем личном контроле. Обязательно буду информировать вас о принимаемых мерах», — подчеркнула в сегодняшнем прямом эфире глава города Таганрога Светлана Камбулова, отметив, что она сама ездит на автобусе и рекомендовала всем своим заместителям также пользоваться общественным транспортом.

Обследование пассажиропотока продлится в Таганроге 7 декабря.

Фото администрации Таганрога, на главной — Сергея Немцева, ВК «Таганрогский Городской Транспорт»

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Таганрогская правда
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