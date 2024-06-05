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В Таганроге Общественная палата Ростовской области провела круглый стол по вопросам укрепления семейных ценностей

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Члены Общественной палаты Ростовской области побывали в Таганроге, где состоялся круглый стол на тему «Семья и дети в России: взгляд в будущее — общественный форсайт». В мероприятии также приняли участие представители некоммерческих организаций, многодетные семьи.

Новости Таганрога

Организатором визита выступила Елизавета Липовенко, член Общественной палаты Ростовской области, директор Таганрогского музея-заповедника.

Благодаря её инициативе и усилиям состоялось это значимое мероприятие, направленное на укрепление семейных ценностей и обсуждение актуальных вопросов поддержки семей, — отмечает Общественная палата Ростовской области на своей странице в соцсети.

Юрий Зерщиков, первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области, отметил значимость объявленного Года семьи:

Это важное событие для нашей страны и еще один шаг на пути к укреплению семейных ценностей. Вспомним, что у нас был Год семьи в 2008 году, когда удалось принять важные решения, способствующие развитию системы поддержки семей с детьми. Тогда был зафиксирован самый высокий показатель рождаемости после 1991 года. Сегодняшний Год семьи — это не только импульс для уже действующих мер, но и инициирование новых решений.

В ходе круглого стола участники обсудили текущие вызовы и перспективы поддержки семьи, укрепления традиционных ценностей и развития социальной инфраструктуры.

Представители некоммерческого сектора поделились информацией о реализации проектов, в том числе победителей в конкурсах грантов, направленных на поддержку семей, в том числе многодетных.

Также, в мероприятии приняла участие депутат Законодательного Собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева. Она рассказала об открытии в приморском городе двух модельных библиотек — детской библиотеки имени Н. Островского и юношеской библиотеки. Модельные библиотеки стали для детей и их родителей не только культурно-просветительским центром, но и комфортным местом для проведения досуга.

Программа визита включала обзорную экскурсию по экспозиции «Портрет города во времени» в музее градостроительства и быта Таганрога, посещение Историко-краеведческого музея и Литературного музея А.П. Чехова, где члены Общественной палаты ознакомились с выставочными проектами и программой «В кругу семьи Алфераки».

Фото: страница ВК Общественной палаты Ростовской области

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Таганрогская правда
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