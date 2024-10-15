Главная » Город

В Таганроге обнаружили нарушения в работе двух естественных монополий

На чтение 1 мин Просмотров 107 Опубликовано

Специалисты транспортной прокуратуры обнаружили нарушения в работе двух естественных монополий, осуществляющих деятельность в морском порту Таганрога.

Город

Таганрогской транспортной прокуратурой проведена проверка, во время которой в деятельности естественных монополий АО «Таганрогский морской порт» и ЗАО «Приазовье» выявлены нарушения стандартов раскрытия информации. А именно — неразмещение ежемесячной информации о доступной мощности по погрузке, хранению и перевалке грузов, сведений о ценах на услуги в порту.

«В связи с этим таганрогским транспортным прокурором руководителям организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений находится на контроле», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге после прокурорской проверки отремонтировали фасад жилого дома.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

морской порт новости прокуратура Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru