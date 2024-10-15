Специалисты транспортной прокуратуры обнаружили нарушения в работе двух естественных монополий, осуществляющих деятельность в морском порту Таганрога.

Таганрогской транспортной прокуратурой проведена проверка, во время которой в деятельности естественных монополий АО «Таганрогский морской порт» и ЗАО «Приазовье» выявлены нарушения стандартов раскрытия информации. А именно — неразмещение ежемесячной информации о доступной мощности по погрузке, хранению и перевалке грузов, сведений о ценах на услуги в порту.

«В связи с этим таганрогским транспортным прокурором руководителям организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений находится на контроле», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге после прокурорской проверки отремонтировали фасад жилого дома.

Фото Сергея Плишенко