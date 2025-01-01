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В Таганроге несколько человек оштрафовали за запуск фейерверков

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В целом, новогодняя ночь прошла в Таганроге без серьезных происшествий.

Город

«Новогодняя ночь в нашем городе прошла спокойно, без серьезных происшествий. Однако, несмотря на запрет, некоторые горожане всё же запускали фейерверки. Хотелось бы напомнить, что такие действия являются нарушением правил и могут привести к неприятным последствиям», — написала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

И подчеркнула, что уже зафиксировано несколько случаев нарушений, составлены протоколы и наложены штрафы.

«Прошу всех в эти выходные дни особое внимание уделить своей семье и детям. Проведите время вместе. Еще раз напомните своим близким о важности соблюдения правил безопасности. Пусть эти дни пройдут в атмосфере тепла и уюта. Желаю всем таганрожцам приятных и безопасных выходных!», — обратилась Светлана Камбулова к горожанам.

Фото Telegram-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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