В Таганроге несколько человек оштрафовали за запуск фейерверков

В целом, новогодняя ночь прошла в Таганроге без серьезных происшествий.

«Новогодняя ночь в нашем городе прошла спокойно, без серьезных происшествий. Однако, несмотря на запрет, некоторые горожане всё же запускали фейерверки. Хотелось бы напомнить, что такие действия являются нарушением правил и могут привести к неприятным последствиям», — написала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

И подчеркнула, что уже зафиксировано несколько случаев нарушений, составлены протоколы и наложены штрафы.

«Прошу всех в эти выходные дни особое внимание уделить своей семье и детям. Проведите время вместе. Еще раз напомните своим близким о важности соблюдения правил безопасности. Пусть эти дни пройдут в атмосфере тепла и уюта. Желаю всем таганрожцам приятных и безопасных выходных!», — обратилась Светлана Камбулова к горожанам.

Фото Telegram-канал Светланы Камбуловой