Таганрожцам грозит штраф до 15 тысяч рублей за запуск фейерверков

На территории Ростовской области продолжает действовать запрет на использование пиротехники. Нарушителям грозят ощутимые штрафы. Для граждан они могут составить от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, что по распоряжению врио губернатора донского региона Юрия Слюсаря, запрет на использование пиротехнических изделий продлен до 1 декабря 2025 года. Это решение обусловлено необходимостью соблюдения мер безопасности в условиях проведения специальной военной операции. Запрет не касается использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.

Сотрудники областной административной инспекции проводят работу с представителями развлекательных заведений, включая рестораны, кафе, базы отдыха и другие объекты. Управляющим и администраторам уже выдано более 700 предупреждений об ограничении использования пиротехники, особенно во время новогодних праздников.

«Муниципалитетам необходимо принять исчерпывающие меры по ограничению запуска фейерверков во время новогодних праздников. Следует продолжить профилактическую работу с лицами, ответственными за организацию праздничных мероприятий. Призываю жителей области отказаться от запуска салютов! Во время проведения СВО это небезопасно и неуместно», — подчеркнул начальник областной административной инспекции Николай Копичка.

Контролировать соблюдение запрета будут представители различных ведомств, включая административную инспекцию области, городов и районов, а также сотрудников МЧС и полиции. Штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности при запуске фейерверков, установленные статьей 20.4 КоАП РФ, составляют для граждан – от 5 000 до 15 000 рублей, для компаний – от 300 000 до 400 000 рублей, для должностных лиц (директоров) – от 20 000 до 30 000 рублей.

Не следует также забывать, что запуск фейерверков в ночное время может квалифицироваться как нарушение закона о тишине, что также влечет административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 600 до 4000 рублей.

Ранее мы рассказали, что в Ростове 84-летний пенсионер поджег в здании банка фейерверк.

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