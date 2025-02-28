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В Таганроге назвали победителей конкурса «Учитель года – 2025»

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В этом году конкурс педагогического мастерства проходил в 35-й раз.

Город

28 февраля в Таганроге подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». За 35 лет в нем приняли участие более 1300 учителей, а победители городского этапа всегда достойно представляли образование города на областном конкурсе «Учитель года Дона».

«Это соревнование стало важной традицией, позволяющей выявлять наиболее талантливых и преданных своему делу профессионалов сферы образования», — считает глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В нынешнем конкурсе, который стартовал в январе, приняли участие 36 педагогов. Конкурсная программа включала целый ряд мероприятий, среди которых были открытые уроки, методические семинары, мастер-классы и публичные лекции.

Победителем конкурса в номинации «Воспитатель года» стала Алена Фадеева — воспитатель детского сада № 59. В номинации «Педагогический дебют» лучшей признана Елена Дацун, учитель информатики и математики школы № 23.

Абсолютным победителем конкурса «Учитель года Таганрога – 2025» признана Евгения Буракова — учитель русского языка и литературы школы № 16.

«Поздравляю всех участников! А абсолютному победителю желаю достойно представить Таганрог на региональном конкурсе «Учитель года Дона», который пройдет весной 2025 года. Пусть ваше мастерство станет примером для многих и принесет городу новые победы!», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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