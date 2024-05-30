В Таганроге натуральный газон на стадионе «Форте Арена» заменят на искусственный

Холдинг «Форте» инвестирует в проект порядка 50 млн рублей. Работы по замене газона начнутся после 6 июня, сообщает ФК «Форте» на своей странице в соцсети.

Полная замена покрытия включит в себя демонтаж существующего футбольного поля, выравнивание основания, а также укладку и тестирование нового газона.

Холдинг «Форте» инвестирует порядка 50 млн рублей в проект замены покрытия на «Форте Арене», несмотря на то, что стадион находится в муниципальной собственности. Это большой подарок и, безусловно, позитивная перемена в футбольной жизни города Таганрога, — говорится в сообщении ФК «Форте».

В чем плюсы искусственного газона? Такое футбольное поле не нуждается в регулярном поливе, подсеивании, стрижке. Из задач остаются регулярная уборка и расчесывание ворса. Синтетическая трава может использоваться ежедневно и круглогодично, так как не боится низких температур и осадков.

ФК «Форте», и команды академии получают возможность повысить уровень интенсивности использования футбольного поля в разы, — уточнили в клубе.

Срок службы покрытия, которое появится на «Форте Арене» в Таганроге, превышает 10 лет, специальная дренажная система не даст образовываться лужам. Также поле оборудуют системой подогрева. Качество синтетического газона последнего поколения и все технические характеристики будут соответствовать требованиям ФНЛ.

Решение о смене газона, в том числе, было ориентировано и на выбор других команд юга России. Примеры «Сочи» и «Черноморца» уже стали положительными, — отмечают в «Форте».

Работы по замене газона стартуют после 6 июня, следовательно, игра с «Севастополем» станет последней на натуральном поле. Известно, что «Форте» последние две домашние встречи в первом круге проведёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Локомотив».

Напомним, 27 мая, в очередном матче чемпионата России по футболу среди команд 2-й лиги «Форте» принимал в Таганроге «Динамо» и сыграл с ней вничью.

Фото ФК «Форте»