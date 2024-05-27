Таганрогский «Форте» сыграл вничью с «Динамо» из Ставрополя

Гости первыми открыли счёт.

В очередном матче чемпионата России по футболу среди команд 2-й лиги «Форте» принимал в Таганроге команду «Динамо» из Ставрополя.

Гости открыли счёт за 9 минут до перерыва, таганрогские футболисты отыграли через полчаса. Мяч на счету форварда хозяев Махача Абдулхамидова.

После этой игры таганрогский клуб набрал 14 очков и занимает 8-е место из 17 команд.

Фото: ФК «Форте»