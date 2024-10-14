В Таганроге «НАТЭК-Нефтехиммаш» осваивает новые технологии

«Таганрогская правда», по инициативе и при поддержке администрации города, продолжает «Виртуальные экскурсии» по предприятиям и организациям Таганрога. На очереди – представители среднего и малого бизнеса. Знакомьтесь — ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш».

ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш» основано в 2005 году с целью производства оборудования для нефтехимической промышленности. С каждым годом предприятие осваивает новые технологии производства, инвестирует средства в модернизацию производственного оборудования, уделяет большое внимание профессиональному росту персонала.

Среди ассортимента «НАТЭК-Нефтехиммаш» — теплообменники и ребойлеры, коксовые камеры для выработки нефтяного кокса, колонное оборудование: экстракторы, испарители, стабилизаторы и так далее.

Итогом последних лет работы ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш» являются значимые для предприятии и для отрасли в целом достижения:

— изготовление стриппинг-колонны. Это оборудование является элементом комплекса по переработке углеводородного сырья, выполняет функцию удаления низкокипящих компонентов;

— реактор гидроочистки Р-1а для ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка. Реактор предназначен для проведения реакции гидроочистки на твердом катализаторе, является частью установки гидродепарафинизации дизельного топлива;

— регенератор амина К-1403 для Ильского НПЗ. Это оборудование будет задействовано в комбинированной установке для производства автобензинов и ароматических углеводородов.

В рамках программы импортозамещения в России «НАТЭК-Нефтехиммаш» наращивает объемы производства и успешно конкурирует на внутреннем рынке с гигантами индустрии, такими как: «Волгограднефтемаш», «ЗиО-Подольск», «Ижорские заводы», «Атоммаш».

«Наш подход — нет ничего невозможного!», — отметил директор ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш» Александр Береснев.

Среди заказчиков таганрогского предприятия — Татнефть, Росатом, Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сибур, Норильский Никель, Еврохим, Акрони другие отечественные компании, а также атомные электростанции стран Азии и Африки.

ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш» — участник нацпроекта «Производительность труда», победитель конкурса «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области». В 2024 году предприятие успешно прошло ресертификацию системы менеджмента качества ISO 9001 Русского регистра с международной аккредитацией, получена сертификация Росатомрегистра, применяемая при поставках оборудования для атомных станций.