В Таганроге найден новый спуск к пляжу на Богудонии

Депутат городской Думы по 1-му округу Николай Московченко принял участие в выездном совещании по определению места для нового спуска к пляжу на Богудонии.

Совместно с представителями комитета по управлению имуществом Таганрога, Центрального отдела территориального управления администрации города, МКУ «Благоустройство», городского комитета по архитектуре и градостроительству, а также общественником Иваном Карповым были рассмотрены все возможные альтернативные варианты и выбран оптимальный.

Напомним, что около месяца назад проход на пляж через нынешнюю лестницу перекрыли забором новые собственники территории.

Сейчас на месте будущего нового спуска проход зарос кустарником и перекрыт самовольно установленными воротами, но к весне планируется всё расчистить, установить навигационные таблички и новую лестницу.

«Лестницу на прежнем, сейчас недоступном проходе к пляжу делали волонтёры своими руками, без привлечения спонсоров, так как понимали, что проход был организован через частные территории, и рано или поздно могло случиться то, что случилось, – напомнил Николай Московченко. – Теперь же проход будет в месте, которое не перекрыть. Буду искать варианты для содействия и помощи в благоустройстве нового спуска. Если есть желающие помочь местным активистам, пишите, и сделаем вместе новый выход к пляжу красивым».

Источник и фото dumataganroga.ru