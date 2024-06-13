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В Таганроге наградили работников текстильной и легкой промышленности

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В преддверии празднуемого во второе воскресенье июня Дня работников текстильной и легкой промышленности представители этой отрасли были награждены благодарственными письмами администрации города Таганрога. Эту почетную миссию выполнила первый заместитель главы администрации города Светлана Камбулова.

Город

Наши предприятия легкой промышленности всегда оперативно реагируют на запросы времени, — отметила Светлана Анатольевна. — Продукция наших предприятий известна далеко за пределами Ростовской области и всей нашей страны. Мы ее заказываем по Интернету, а она производится здесь, у нас.

В числе награжденных были главный технолог швейной фабрики ООО ПКФ «Виринея» Елена Скороход, модельщик компании «Сартория Уно» Анна Коляда, начальник производства ООО «Фабрика» Александр Казачков, завскладом ООО «Ромеко» Александр Дениченко и ряд индивидуальных предпринимателей (на фото).

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Антон Словаков, фото автора

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Таганрогская правда
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