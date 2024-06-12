Медиков Таганрога поздравили с наступающим профессиональным праздником

16 июня в России отмечается День медицинского работника. Накануне, 11 июня, в конференц-зале библиотеки имени А.П. Чехова Таганрога прошла праздничная встреча, посвященная профессиональному празднику медиков.

В зале собрались главные врачи и заведующие городских больниц и поликлиник, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки — все, кто имеет отношение к медицине. Те, кто своим трудом ежедневно подтверждает преданность выбранной профессии, кому мы доверяем самое дорогое, что у нас есть — здоровье и жизнь. Отметим, что в Таганроге в сфере здравоохранения трудятся более 5000 человек.

Медицинских работников поздравили глава администрации Таганрога Андрей Фатеев и председатель городской думы — глава города Таганрога Инна Титаренко.

Многие медики свой профессиональный праздник встретят на посту. Ведь у людей этой благородной профессии нет разделения на будни и выходные, — отметил Андрей Фатеев. — Ваш труд нелёгок, но всегда почётен, потому что вряд ли найдётся в мире большая ценность, чем здоровье и человеческая жизнь!

К вам с трепетом и уважением относятся больные, на вас с надеждой и верой смотрят их родные, от вас зачастую ждут чуда. И оно приходит, иногда вопреки всем объективным факторам и даже природным законам, – напомнила Инна Титаренко. – Мы благодарны вам за профессионализм и готовность в любую минуту прийти на помощь. Пусть вас никогда не покидает стремление служить людям, пусть ваши сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием.

Лучшие представители сферы здравоохранения были отмечены благодарственными письмами, почетными грамотами донского Минздрава, администрации Таганрога и городской Думы.

Подарком людям в белых халатах стали выступления творческих коллективов города, а изюминкой стал сольный концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов, солистки Ростовской областной филармонии Евгении Буряковой.

Анатолий Ивашов, фото автора.