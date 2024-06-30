В Таганроге наградили изобретателей и рационализаторов

В администрации Таганрога прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора. Заместитель главы городской администрации по вопросам экономики Светлана Камбулова отметила, что наш город — один из наиболее промышленно-развитых в Ростовской области в сфере наукоемкой продукции. В нем есть достаточный научно-технический и образовательный потенциал.

Так, образовательный блок включает 4 высших учебных заведения и 10 профессиональных образовательных организаций. Производственно-технологический блок объединяет предприятия высокотехнологичных отраслей экономики: ТАНТК им. Бериева, ТАГМЕТ, Красный котельщик, НИИ связи, Прибой. Спектр представленных отраслей промышленности очень широк — от металлургии и электроники до авиации и гидроакустики. На территории города осуществляют инновационную деятельность более 72 предприятий малого бизнеса.

И практически на каждом предприятии есть свои «Кулибины» – люди, которые генерируют идеи, вносят рационализаторские предложения, тем самым способствуют улучшению показателей производственной деятельности.

«Именно вы, дорогие друзья, разрабатываете и испытываете проверочные стенды, программное обеспечение, программно-аппратаные комплексы, управляющие программы, создаете новые и модернизируете старые конструкторские изделия, станки и оборудование»,- подчеркнула Светлана Камбулова, обращаясь к представителям изобретательского сообщества накануне их профессионального праздника.

На мероприятии присутствовали как уже состоявшиеся изобретатели и рационализаторы Таганрога, так и те, кто только начинает свой путь — молодые таганрожцы – победители муниципальных, региональных, всероссийских и международных научно-инновационных конкурсов. Светлана Камбулова вручила им благодарственные письма городской администрации за вклад в изобретательскую деятельность, внедрение технических новшеств, способствующих инновационному развитию. В частности, за активное участие и высокий результат в инновационно-техническом конкурсе, а также личный вклад в поддержание и рост авторитета города Таганрога в научно-инновационной сфере благодарственным письмом были награждены ученики ЦМИТ «Умный кубик».

Анатолий Ивашов, фото автора