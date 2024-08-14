В Таганроге начнут ремонт дороги на Николаевском шоссе  

В Таганроге продолжаются дорожные работы на улице Адмирала Крюйса. А на нынешней неделе начнется ремонт автомобильной дороги на Николаевском шоссе. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Специалисты подрядной организации будут вести работы на участке от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе. Этот объект в числе еще шести вошел в федеральную программу «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что сейчас в рамках нацпроекта уже полностью завершены работы на четырех дорожных объектах. По словам Андрея Фатеева, после получения положительного заключения о качестве выполненных работ на всех участках отремонтированной дорожной сети будет выполнено нанесение разметки.

Пока продолжаются работы на улице Адмирала Крюйса. Там специалисты подрядной организации приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

До конца недели дорожники планируют начать текущий ремонт еще двух участков автомобильных дорог. Это 4-й Линейный проезд (в 10-м Новом переулке, где располагается ГКУСО РО Таганрогский центр помощи детям № 3). И дорога на улице Бакинской (от ул. Бакинская до ул. Нижняя Линия).

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области автодорогу «Северный радиус» намерены расширить до четырех полос.

Фото t.me/Fateev