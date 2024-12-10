В Таганроге начинаются новогодние программы в «Туристическом трамвае»

В Таганроге уже с 14 декабря стартуют праздничные новогодние программы в «Туристическом трамвае». Об этом сообщил в своем telegram-канале проект «Таганрогский трамвай».

14 и 15 декабря таганрожцев и гостей города приглашают стать участниками программы «Новогодний трамвай». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пассажиры отправятся в поездку на ретро-трамвае. Организаторы обещают сюрпризы и развлечения.

Еще одна программа называется «Новогодние сюжеты в трамвайном буфете». Предполагается фуршет, а Дед Мороз зажжет новогоднее настроение по-взрослому. Ближайшие даты поездки можно уточнить по ссылке.

Третья программа подготовлена для детей и называется «Чебурашка и волшебный апельсин». За час ребята успеют разгадать загадки, найти волшебный апельсин и сладкие сюрпризы, надежно спрятанные вредной Шапокляк. Первый тур стартует 21 декабря.

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Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт» (из архива)