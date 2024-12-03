Поезд «Лыжная стрела» доставит туристов из Ростовской области в Черкесск

Совершить путешествие на горные курорты Черкесска жители Дона смогут на новогодние праздники – с 29 декабря по 7 января. Состав будет курсировать ежедневно, кроме 1 января.

«Специально для любителей активного зимнего отдыха из Ростова-на-Дону в Черкесск назначается поезд №845/846 «Лыжная стрела», — сообщает Telegram-канал СКЖД.

На маршрут Ростов-Черкесск выйдут составы «Ласточка-Премиум», оснащенные всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля, розетками, специальными площадками для багажа, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением и информационными табло. Также предусмотрен бесплатный провоз спортинвентаря на местах для ручной клади.

Поезд будет курсировать по удобному графику: отправление с вокзала Ростов-Пригородный в 05.25, прибытие в Черкесск в 11.55. Из Черкесска состав уйдет в 18.47, прибудет в Ростов-на-Дону в 00.41.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Кущевка, Тихорецкая, Кавказская, Гулькевичи, Армавир-Ростовский, Невинномысская.

Фото СКЖД