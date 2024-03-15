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В Таганроге начался ремонт ливневки у Черного моста

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В Таганроге специалисты подрядной организации приступили к ремонту ливневки в районе Черного моста. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

#ЖКХ

Работы ведутся в переулке Малом Садовом от улицы Греческой до улицы Портовой.

Напомним, что в результате пребывания грунтовых вод в весенне-осенний период и невозможностью полностью прочистить трубу от мусора, было принято решение о проведении текущего ремонта ливневой канализации.

Сейчас рабочие прочищают ливневку с привлечением специальной техники. После этого они уложат специальную трубы для беспрепятственной проходимости воды.

Фото t.me/Fateev

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ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
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