В Таганроге начался ремонт ливневки у Черного моста

В Таганроге специалисты подрядной организации приступили к ремонту ливневки в районе Черного моста. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Работы ведутся в переулке Малом Садовом от улицы Греческой до улицы Портовой.

Напомним, что в результате пребывания грунтовых вод в весенне-осенний период и невозможностью полностью прочистить трубу от мусора, было принято решение о проведении текущего ремонта ливневой канализации.

Сейчас рабочие прочищают ливневку с привлечением специальной техники. После этого они уложат специальную трубы для беспрепятственной проходимости воды.

Фото t.me/Fateev