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В Таганроге собираются ликвидировать огромную лужу под Черным мостом

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Жители Таганрога в соцсетях обсуждают затопленный проезд под так называемым Черным мостом в переулке Малом Садовом. Огромная лужа, которую горожане окрестили «морем»  уже почти месяц нервирует водителей, пешеходов и местных жителей. Как сообщили в городской администрации, после праздника проблема должна быть решена.

#ЖКХ

Во вторник, 5 марта, специалисты МКУ «Благоустройство» уже обследовали ливневку в районе моста и даже вызвали спецтехнику для ее прочистки. Однако их труд не увенчался успехом.

В результате прибывания грунтовых вод в весенне-осенний период и невозможностью прочистить полностью трубу от мусора, принято решение о подготовке сметной документации на текущий ремонт ливневой канализации открытого типа по переулку Малый Садовый от улицы Греческой до улицы Портовой у «Черного моста», — сообщили в администрации Таганрога.

И уточнили, что сейчас ведется процедура заключения  муниципального контракта с подрядной организацией на проведение работ, которые планируется выполнить с 15 по 25 марта.

Фото ВК «ЧП Таганрог» и телеграм-канала администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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