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Запасайтесь водой: с 4 утра 9 октября в Таганроге ограничат водоснабжение

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Напоминаем, что в 4 утра 9 октября МУП «Управление «Водоканал» приступит к работам на Донском техническом водоводе. Пониженным давлением вода будет подаваться в город до 4 утра 11 октября.

#ЖКХ

«Остановка Донского водовода вызвана производственной необходимостью. Работы надо выполнить сейчас для нормального функционирования системы водоснабжения города в осенне-зимний период. Давайте проявим терпение и понимание», — обращалась ранее к таганрожцам глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В «Водоканале» уточнили, что в эти дни на очистных сооружениях Донвода проведут замену запорной арматуры.

В случае необходимости горожанам будет организован подвоз воды. Заявки принимает аварийно-диспетчерская служба «Водоканала» по телефону: 8 (8634) 31-94-38.

Изображение от freepik                   

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Таганрогская правда
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