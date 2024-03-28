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В Таганроге начали восстанавливать разрушенный Центральный пляж

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В Таганроге начались восстановительные работы на Центральном пляже, который сильно пострадал во время последнего шторма в ноябре прошлого года.

Город

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, сейчас ведется расчистка территории пляжа и формирование строительной площадки. В дальнейшем это даст возможность приступить к устройству временной подпорной стенки, необходимой для восстановления обрушенного склона. А затем возобновить проход к пляжу.

Работы впереди много. Согласно выполненным геодезическим исследованиям потребуется серьезное проектирование для полноценного берегоукрепления. Будем работать над решением этой, следующей задачи, при поддержке губернатора Ростовской области, — написал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Раньше мы рассказали, что в Таганроге рассматривается два варианта восстановления разрушенного ураганом спуска к Центральному пляжу.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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