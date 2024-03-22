В Таганроге решают, каким будет спуск к Центральному пляжу

В Таганроге рассматривается два варианта восстановления разрушенного ураганом спуска к Центральному пляжу. Оба были озвучены начальником отдела капитального строительства городской администрации Сергеем Булыгой на заседании думской комиссии по строительству, градорегулированию и муниципальной собственности.

Напомним, что восстановление пляжа планируют провести в два этапа: временное устройство спуска и капитальные работы по берегоукреплению и реконструкции, которые должны финансироваться из областного бюджета, так как требуют внушительных затрат.

На сегодняшний день остро стоит вопрос подготовить пляж к началу купального сезона. Поскольку никакие запреты и заборы не смогут остановить таганрожцев, привыкших на нем отдыхать.

По словам Сергея Булыги есть два варианта решения проблемы. Один из них — устройство подпорной стены из бетона на месте старой. Работы включают ограждение от сточных вод, бетонирование с уклоном толщиной 60 см, усиленное армирование и покрытие асфальтом. Стоимость этого варианта примерно 7,5 млн рублей. Однако, чтобы его реализовать необходимо готовить проектно-сметную документацию, проводить тендер. Все это займет много времени и спуск будет готов только к концу лета – началу осени.

Второй вариант – устройство металлической лестницы. Она будет выполнена в бетонном монолите, усиленном каркасе с пандусами и площадками на бетонном основании. Ее длина составит 30 метров, ширина – 4 метра, угол наклона минимальный, высота ступеней 140 мл. Предусмотрены ограждения со стороны моря. Стоимость работ составит примерно 3,2 млн. рублей, срок службы объекта – 10 лет. Подготовка документов займет намного меньше времени и при удачном стечении обстоятельств приступить к работам можно будет в конце апреля – начале мая. А завершить к началу июня.

Выслушав все доводы, депутаты приняли информацию к сведению и решили поддержать вариант с лестницей. При условии, что параллельно специалисты администрации будут заниматься подготовкой документов для проведения капитальных работы по берегоукреплению и реконструкции Дуровского спуска. Это процесс долгий и может занять не один год. А когда все этапы будут пройдены – лестницу можно будет демонтировать.

Теперь окончательное решение должна принять городская администрация. А городскому финуправлению предстоит найти средства для финансирования работ.

Фото Михаила Таранцова (из архива «ТП»)