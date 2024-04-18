В Таганроге подрядчики приступили к ремонту дороги на улице Театральной. Работы на участке от дома № 36 до Калужского проезда ведутся в рамках нацпроекта, сообщает официальный портал донского правительства.

На объект завезена техника и установлены предупреждающие знаки. Сейчас рабочие приступили к фрезерованию старого асфальтового покрытия.

Тем временем на автодороге в 27-м переулке на участке между улицами Кузнечной и Энергетической фрезерование уже завершено и скоро начнется следующих этап работ.

Всего в нынешнем году в рамках нацпроекта в нашем городе приведут в порядок более 12 км автомобильных дорог на семи улицах.

Фото donland.ru