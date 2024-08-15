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В Таганроге начали ремонт водопровода на улице Петровской

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В Таганроге специалисты МУП «Управление «Водоканал» приступают к капитальному ремонту водопровода на улице Петровской. В связи с этим сегодня до конца суток водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в Центральном районе города.

#ЖКХ

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, реализация проекта позволит снизить аварийность на сетях водоснабжения в центральном районе городе. Ремонт будет вестись на большом участке – между переулками Итальянским и Малым Садовым.

«Ремонт будет выполнен за счет собственных средств предприятия. Это стало возможно благодаря новым тарифам. И как следствие уже с этого года  «Водоканал» смог в разы увеличить свою производственную программу по ремонту водопроводных сетей», отметил глава городской администрации.

Сейчас идут подготовительные работы. Они предполагают, в том числе и замену запорной арматуры на подземных коммуникациях на пересечении улицы Петровской и переулка Малого Садового. Такая подготовка позволит на время производства работ переключить водоснабжение абонентов на другие линии и минимизировать неудобства. Кстати, именно с проведением этих работ и связано сегодняшнее ограничение подачи воды в центральном районе.

Завершить работы по капитальному ремонту на участке планируется до конца года.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ведется установка дополнительных видеокамер системы «Безопасный город».

Фото t.me/Fateev

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ЖКХ новости ремонт водопровода Таганрог улица Петровская
Таганрогская правда
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