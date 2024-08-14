В Таганроге ведется установка дополнительных видеокамер системы «Безопасный город»

Всего в Ростовской области до конца года планируется подключить 1092 видеокамеры, в том числе с инновационными модулями биометрического распознавания лиц.

Сегодня губернатор Ростовской области провел совещание с участием глав муниципалитетов Дона, включая Таганрог. Обсуждалось развитие программного комплекса «Безопасный город», главным образом, дооснащение аппаратно-программного комплекса видеокамерами, в том числе с функцией биометрического распознавания лиц. До конца года в регионе планируется установить свыше тысячи видеокамер. В Таганроге, а также еще нескольких муниципалитетах Дона, такая работа уже ведется.

«В Таганроге комплекс «Безопасный город» функционирует с 2018 года. Он помогает не только быстро определять и оперативно реагировать на нештатные ситуации, но и раскрывать серьезные преступления. С начала года более 20 правонарушений было раскрыто сотрудниками полиции благодаря предоставленной актуальной информации с камер», — сообщил Андрей Фатеев в своем Телеграм-канале.

Система «Безопасный город» частично внедрена во всех 55 муниципалитетах Дона. На сегодня комплекс включает 131 автоматизированное рабочее место, 5 тысяч датчиков и 4,8 тысячи видеокамер видеонаблюдения. В работе правоохранительных органов задействовано более 90% камер. 5% камер занимаются мониторингом природных пожаров, а 1% отслеживает уровень реки Дон при сгонно-нагонных явлениях, сообщает правительство Дона.

Региональные власти ставят перед собой задачу наращивать систему видеонаблюдения в местах массового пребывания людей: в районе школ и детсадов, медучреждений, транспортных объектов и крупных торговых центров. Причем основной акцент будет на современном оборудовании – с системой распознавания лиц и круговым обзором.

Фото: donland.ru