В Таганроге на «Золотой выпускной» пригласили почти триста золотых и серебряных медалистов

27 июня во всех школах Таганрога состоятся выпускные вечера для 1300 выпускников 11-х классов. А накануне, в Городском доме культуры чествовали школьников, добившихся выдающихся успехов в учебе.

В этом году на золотую медаль претендуют 174 выпускника, 120 ребят получат серебряную награду, а 29 молодых таганрожцев удостоятся региональной медали «За особые успехи выпускнику Дона». Позади остался один из самых волнительных этапов — государственные экзамены. На данный момент в Таганроге уже 14 стобалльников по результатам ЕГЭ.

На мероприятии в ГДК медалистов, их родителей и педагогов поздравили глава города Светлана Камбулова и председатель городской Думы Роман Корякин.

«Для каждого из вас это первый большой, по‑настоящему заслуженный успех. Пусть он станет прочным фундаментом для будущих побед. Огромное спасибо учителям и родителям! Ваша поддержка, терпение и вера в ребят помогли им раскрыть свои таланты и заявить о себе. Желаю всем выпускникам успешного поступления в вузы и покорения намеченных вершин», — сказала глава Таганрога.

Роман Корякин отметил, что золотая медаль — это личное достижение каждого ученика, еще раз подтверждающее высокий уровень таганрогского образования.

«Уверен, что в новой взрослой жизни каждый сегодняшний выпускник сможет найти себя и реализовать все свои самые смелые планы и мечты. У них для этого есть все — знания, настойчивость, упорство и желание двигаться вперёд», — подчеркнул он.

Ранее мы рассказали, что 27 июня в Таганроге действует запрет на продажу алкоголя в магазинах в связи с проведением торжественных церемоний вручения аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов.

Фото tagancity.ru