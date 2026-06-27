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27 июня в Таганроге действует запрет на продажу алкоголя в магазинах

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27 июня в Таганроге введен полный запрет на продажу алкоголя в розницу. Ограничение связано с проведением торжественных церемоний вручения аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов.

Город

Запрет не распространяется на продажу спиртного в заведениях общественного питания — в кафе, барах и ресторанах алкоголь можно будет купить в обычном режиме.

Власти напоминают, что за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена административная ответственность по пункту 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией товара или без нее, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей с аналогичными санкциями.

Иллюстрация: donland.ru

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Таганрогская правда

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