В Таганроге две машины попали в аварию на Нижней линии

3 декабря в Таганроге из-за нарушения очередности проезда перекрестка произошла авария на улице Нижняя линия. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Авария случилась в 10.35 в районе дома № 144. По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi нарушил очерёдность проезда перекрёстка. Он врезался в Hyundai Accent, которым управлял 47-летний мужчина.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными в связи с ухудшением погодных условий и осложнением дорожной обстановки. Водителям следует строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем. Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе проезжей части, а в темное время суток обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов одежды.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге неизвестный на угнанном автомобиле попал в ДТП.

Фото Госавтоинспекции Таганрога