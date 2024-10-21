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В Таганроге на улице Транспортной разбилась иномарка

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Вечером 20 октября в Таганроге произошла авария на улице Транспортной, во время которой одна из машин получила серьезные механические повреждения.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в 22.10 в районе дома № 93. По предварительной информации, 18-летний водитель Chevrolet Lanos не выдержан безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что в Ростове автобус с 40 пассажирами врезался в забор частного дома.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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Таганрогская правда
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