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В Ростове автобус с 40 пассажирами врезался в забор частного дома

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На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Новости Ростовской области

Сегодня утром, в 7.40, в Ростове пассажирский автобус «МАН», в котором находилось около 40 человек, наехал на забор частного дома. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Автобус следовал по маршруту «Суворовский — Ц. Рынок». 47-летний водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Никому из пассажиров, как и водителю, медицинская помощь в результате ДТП не потребовалась, уточняет ведомство. Сотрудники полиции на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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