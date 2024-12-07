6 декабря в Таганроге водитель иномарки на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку. Об этом сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Происшествие случилось в 12.34 на улице Александровской в районе дома № 51. По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Toyota Vitz совершила наезд на 16-летнюю таганроженку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что авария с фурой стала причиной 10-километровой пробки на Северном обходе Ростова.

Фото Госавтоинспекции Таганрога