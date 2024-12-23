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Сбил ребенка на «зебре» и скрылся: в Азове разыскивают участника ДТП

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Пострадавшая от наезда авто 11-летняя девочка доставлена в больницу.

Новости Ростовской области

Сегодня утром в городе Азове Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок-пешеход. Водитель, совершив наезд, скрылся, его разыскивает полиция. Об этом случае рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Около 7.30 23 декабря в районе дома 184 по улице Московской города Азова неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода — 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителя разыскивают. За оставление места ДТП ему грозит лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток. А если скрывшийся с места аварии участник ДТП стал виновником тяжелых травм или смертельного исхода пострадавших, то он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ, а также будет лишен права управления транспортным средством на 3 года. напоминает Госавтоинспекция.

Тех, кто стал свидетелем случившегося ДТП в Азове или может предоставить информацию о покинувшем место аварии водителе или его машине, просят сообщить в дежурную часть МО МВД России «Азовский» по телефонам: 112, 02 с сотового 102, 7-14-20 или в отделение Госавтоинспекции по телефонам: 6-75-02, 6-79-98, 6-71-36.

Фото из архива «ТП»

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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